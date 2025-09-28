मेघालय से अपहरण की साजिश को अंजाम देने पहुंचे थे असम, मुठभेड़ में 4 डकैत ढेर

असम के ग्वालपाड़ा जिले में रविवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में चार डकैत ढेर हो गए. एक अधिकारी ने बताया कि अपहरण के संभावित प्रयास की सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए जिले के घिलाडुबी इलाके में जांच की गई. पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि मुठभेड़ एक घंटे तक चली, जिसमें दो डकैत तुरंत मारे गए, जबकि गंभीर रूप से घायल दो अन्य की बाद में धूपधारा मॉडल अस्पताल में मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि डकैतों की योजना असम के दुधनोई इलाके से किसी का अपहरण करने की थी और वे मेघालय से आए थे. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चलाया और मुठभेड़ में डकैत मारे गए. मृतकों की पहचान मुकुंदा राभा, सुबुर अली, जाहिदुल इस्लाम और चेंगबत मारक के रूप में हुई है.

पुलिस को संदेह है कि वे कई महीनों से गोलपाड़ा और आसपास के जिलों में जबरन वसूली, अपहरण और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल एक नेटवर्क का हिस्सा थे. ग्वालपाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत महंत ने बताया, 'नाका जांच के दौरान, एक कार में सवार डकैतों के एक गिरोह का रविवार तड़के पुलिस से आमना-सामना हुआ और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी गोलीबारी में चारों घायल हो गए.

उन्होंने बताया कि उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्‍टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एसएसपी ने कहा कि डकैतों के वाहन से चार पिस्तौल, पांच मोबाइल फोन, दो वॉकी-टॉकी सेट और कारतूस जब्त किए गए हैं.