पालतू कुत्ते को बचाते हुए जान गंवाने वाले रिदीप के परिवार से मिले CM हिमंता, NDTV ने की थी ग्राउंड रिपोर्ट

असम के नाजिरा में बाढ़ के दौरान अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए जान गंवाने वाले छात्र रिदीप पनिका के परिवार से मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.

पालतू कुत्ते को बचाने के लिए पानी में कूद गया रिदीप

ऊपरी असम में आई हालिया बाढ़ के दौरान बामुन पुखुरी गांव में रहने वाले सातवीं कक्षा के छात्र रिदीप पनिका ने अपने पालतू कुत्ते बरुन को बचाने के लिए बाढ़ के तेज बहाव में छलांग लगा दी थी. बरुन पानी के भंवर में फंस गया था. रिदीप ने बहादुरी दिखाते हुए अपने पालतू कुत्ते को तो बचा लिया, लेकिन खुद पानी से बहाव से बाहर नहीं निकल सका और उसकी डूबने से मौत हो गई.

सीएम ने की परिवार से मुलाकात

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. रिदीप की बहादुरी और अपने पालतू जानवर के प्रति उसका प्रेम लोगों को भावुक कर गया. बुधवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रिदीप के घर पहुंचकर उसके माता-पिता से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और इस अपूरणीय क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त की.

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भी भावुक नजर आए. उन्होंने रिदीप के साहस और निस्वार्थ भाव की सराहना करते हुए कहा कि उसकी कहानी पूरे असम के लोगों के दिल को छू गई है.

रिदीप पनिका का यह बलिदान हालिया बाढ़ त्रासदी के बीच इंसान और पशु के गहरे रिश्ते तथा निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक बन गया है. उसकी बहादुरी की कहानी लोगों को भावुक कर रही है और बाढ़ से हुई मानवीय क्षति की याद भी दिला रही है.

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