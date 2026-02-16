विज्ञापन
असम कांग्रेस के लिए राहत की खबर, भूपेन बोरा ने पार्टी से वापस लिया इस्तीफा, हिमंता ने दिया था बीजेपी में ऑफर

असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. जानकारी के मुताबिक, शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने भूपेन बोरा से मुलाकात की थी. इसके बाद राहुल गांधी ने भी उनसे फोन पर बात की है, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया.

  • असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा ने इस्तीफा वापस लेकर पार्टी में अपनी सदस्यता बरकरार रखी है
  • राहुल गांधी और अन्य शीर्ष नेताओं से बातचीत के बाद भूपेन बोरा ने इस्तीफा वापस लेने का निर्णय लिया
  • भूपेन बोरा ने इस्तीफा देते समय पार्टी नेतृत्व की उपेक्षा और असम इकाई में अधिकार न मिलने की शिकायत की थी
असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. असम के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जीतेंद्र सिंह ने बताया, "शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने भूपेन बोरा से मुलाकात की थी. इसके बाद राहुल गांधी ने भी उनसे फोन पर बात की है, जिसके बाद भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया है." बता दें कि बोरा ने आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा भेजा था, जिससे असम विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा था. कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे अपने त्यागपत्र में उन्होंने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है और राज्य इकाई में उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है.

हिमंता ने दिया था ऑफर

वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं. शर्मा ने यह भी कहा कि अगर बोरा भाजपा में शामिल होते हैं तो वह उन्हें किसी ‘‘सुरक्षित सीट'' से चुनाव जितवाने की कोशिश करेंगे.

बोरा 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष थे और पिछले साल उनकी जगह गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंप दी गई. वह असम में दो बार विधायक रह चुके हैं. शर्मा ने कहा कि बोरा कांग्रेस में ऐसे ‘‘आखिरी हिंदू नेता'' हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है.

