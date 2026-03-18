आम आदमी के नेताओं पर डॉक्यूमेंट्री, गोवा में अरविंद केजरीवाल संग कार्यकर्ताओं ने देखी

गोवा की राजनीति में एक अलग ही तस्वीर उस समय देखने को मिली जब हजारों कार्यकर्ता एक साथ बैठे और अरविंद केजरीवाल के साथ वह डॉक्यूमेंट्री देखी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी केसों में फंसाकर जेल भेजने की पूरी कहानी दिखाई गई. यह सिर्फ एक फिल्म स्क्रीनिंग नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक और राजनीतिक क्षण था, जहां हर कार्यकर्ता खुद को उस संघर्ष का हिस्सा महसूस कर रहा था.

अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर साफ कहा कि यह पूरी कहानी किसी एक नेता की नहीं है, बल्कि उस सोच की है, जिसे दबाने की कोशिश की गई. उन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया, जेल में डाला गया, और जनता के बीच शक पैदा करने की कोशिश की गई. लेकिन इसके बावजूद पार्टी का एक भी नेता नहीं टूटा. गोवा के कार्यकर्ताओं के लिए यह अनुभव सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास देने वाला था. उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस पार्टी के साथ वे खड़े हैं, वह सिर्फ चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि एक मजबूत और ईमानदार विचारधारा है, जो हर मुश्किल में टिके रहने की ताकत रखती है.

इसी भावना को अब पूरे गोवा में ले जाने की तैयारी है. आम आदमी पार्टी इस डॉक्यूमेंट्री को कोंकणी भाषा में हर कस्बे, हर मोहल्ले और हर वार्ड तक पहुंचाने जा रही है. मकसद साफ है—हर कार्यकर्ता तक सच्चाई पहुंचे, हर घर तक यह संदेश जाए कि यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच की है.

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले यह अभियान सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन का रूप लेता दिख रहा है. पार्टी चाहती है कि हर कार्यकर्ता गर्व के साथ खड़ा हो और पूरे विश्वास के साथ कह सके, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं.

गोवा, जो हमेशा शांति और भाईचारे के लिए जाना जाता रहा है, वहां इस तरह की पहल लोगों के दिलों को छू रही है. यहां के लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव बन रहा है, क्योंकि यह कहानी केवल नेताओं की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई थी.