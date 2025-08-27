झालावाड़ में गांजे से भरे ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहा था सेना का जवान, 103 किलो गांजे के साथ 4 गिरफ्तार

राजस्थान के झालावाड़ जिले की डग थाना पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में सेना के जवान सहित 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से 103.6 किलो गांजा जब्त किया है. झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दुधालिया चौकी के सामने नाकाबंदी की गई. इस दौरान एक ट्रक आरजे 20 जीबी 7851 को रोका गया. लोहे के सरिए की आड़ में इसमें 103.6 किलो अवैध गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था. ट्रक से जहीर खान और विनोद शर्मा को गिरफ्तार किया गया. वहीं इस ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही एक कार आरजे 17 सीसी 2662 भी रोकी गई. इसमें बैठे पीरुलाल मालवीय और अनवर उर्फ अन्नू को भी हिरासत में लिया गया.

पीरुलाल इंडियन आर्मी का जवान, मिला सेना का आईडी कार्ड

पीरुलाल इंडियन आर्मी का जवान है. उसके पास से सेना का आईडी कार्ड मिला है. पुलिस जांच में सामने आया कि वह नाकाबंदी से बचने के लिए आईडी कार्ड और आर्मी का हवाला देकर अपने साथियों को अलर्ट करता था.



गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पीरुलाल मालवीय (34), अनवर उर्फ अन्नू (29), जहीर खान (35) और विनोद शर्मा (28) के रूप में हुई है. सभी से पूछताछ की जा रही है, जिनसे और भी मामलों के खुलासे की संभावना है.

गिरफ्तार आरोपियों से की जा रही पूछताछ

कार्रवाई की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए डग थाना पुलिस ने 103 किलो गांजा बरामद किया है. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सेना का एक जवान भी शामिल है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है. संभावना जताई जा रही है कि गिरोह के और भी तार सामने आ सकते हैं.

ओडिशा से आई थी गांजे की खेप

एसपी ने बताया कि गांजे की यह खेप ओडिशा से लाई गई थी. जिसे झालावाड़ के अलग-अलग इलाकों में खपाना था. झालावाड़ पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर दिखा दिया है कि नशे के कारोबार में स्थानीय नेटवर्क के साथ अब कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हो रहे हैं जिन पर भरोसा किया जाता है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि और भी खुलासे होंगे.