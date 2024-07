गजब संयोग: पांचवीं साथ, NDA में साथ और अब... देश के आर्मी और नेवी चीफ की यह कहानी गजब है

जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के नए आर्मी चीफ (Army Chief Upendra Dwivedi) ) बन गए हैं. क्या आप जानते हैं कि नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के साथ उनका एक खास कनेक्शन है, आर्मी चीफ और नेवी चीफ की एक ऐसी कहानी, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो. देश के इतिहास में पहली बार है, जब आर्मी और नेवी चीफ न सिर्फ एक राज्य, एक शहर, एक स्कूल, बल्कि एक बैच से भी हैं. उससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठते थे. जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, दोनों ही मध्य प्रदेश के रीवा सैनिक स्कूल से पढ़े हैं. उनकी कहानी दो सगे भाइयों जैसी है. दोनों ही 5वीं क्लास से दोस्त हैं. एनडीए जैसा कठिन एग्जाम भी उन्होंने साथ ही दिया.

मध्य प्रदेश का रीवा सैनिक स्कूल एक नहीं न जाने कितनी उपलब्धियां जुड़ी हैं. जानकारी के मुताबिक, इस सैनिक स्कूल ने अब तक 700 से ज्यादा सैन्य अधिकारी तैयार किए हैं, जिनमें करीब 25 जनरल रैंक के हैं, जिनमें से दो अब फोर स्टार सर्विसेज के चीफ हैं.

