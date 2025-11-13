दिल्ली ब्लास्ट से पहले का एक और CCTV फुटेज आया सामने, मस्जिद के पास टहलता दिखा आतंकी उमर

दिल्ली ब्लास्ट को तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन जांच एजेंसियां अब भी सुरागों की तलाश में जुटी हैं. इस बीच एक नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसने जांच की दिशा को और अहम बना दिया है. सूत्रों के मुताबिक, 11 अक्टूबर का यह वीडियो किसी मस्जिद के पास का है, जिसमें संदिग्ध आतंकी उमर को इलाके में टहलते हुए देखा जा सकता है. फुटेज में उमर बेहद सामान्य अंदाज में चलता नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि वह इलाके की रेकी कर रहा था या किसी से मिलने आया था.

जांच एजेंसियां इस फुटेज की लोकेशन और टाइमलाइन का मिलान पहले मिले वीडियो से कर रही हैं. बता दें कि उमर ही लाल किले के पास की पार्किंग में तीन घंटे तक बैठा हुआ देखा गया था, जिसके बाद वह अचानक वहां से निकल गया था.

जांच में जुटी एजेंसियां

एजेंसियां यह जांचने में जुटी हैं कि जामा मस्जिद इलाके में उमर की मौजूदगी का मकसद क्या था. क्या वह किसी लोकल कॉन्टैक्ट से मिला था या फिर किसी जगह की रेकी कर रहा था.

दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन

आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में तार पाकिस्तान के साथ तुर्की से भी जुड़ रहे हैं. कार ब्लास्ट करने वाले उमर का तुर्की कनेक्शन मिला है. जांच एजेंसियों की मानें तो तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था. उसके हैंडलर का कोडनेम UKASA था. उकासा से उमर सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था. सूत्रों की मानें तो मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे. शक है कि इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े दूसरे आरोपी भी उसके साथ गए थे.

मस्जिद गया था उमर

गौरतलब है कि ब्‍लास्‍ट को अंजाम देने वाला उमर नबी, धमाके से पहले कमला मार्केट थाने स्थित एक मस्जिद भी गया था. इससे पहले तीन घंटे तक लाल किला की पार्किंग में उमर के रहने का राज भी गहराता जा रहा है. सोमवार को हुए इस ब्‍लास्‍ट में करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग इसमें घायल हैं.