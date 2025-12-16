पति के मोबाइल में मिली दूसरी महिला की 'चैट', गुस्से में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

- महाराष्ट्र के लातूर जिले के वरवंटी शिवार में पति के दूसरी महिला से चैटिंग करने पर नवविवाहिता ने फांसी लगाई
- महिला के परिजनों ने पति पर बार-बार चरित्र पर संदेह करने और शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया
- ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा भी महिला को लगातार मानसिक दबाव और परेशान किए जाने का आरोप है
महाराष्ट्र के लातूर जिले के पास वरवंटी शिवार इलाके में पति के दूसरी महिला के साथ मोबाइल पर चैटिंग करने से आहत होकर एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. महिला के परिजनों का आरोप है कि पति अक्सर पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था.
क्या है आरोप
आरोप है कि ससुराल के अन्य सदस्य भी उसे लगातार परेशान कर रहे थे, जिससे वह काफी तनाव में थी. घटना वाले दिन विवाहिता के हाथ पति का मोबाइल लग गया. मोबाइल चेक करने पर उसे पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ लगातार संपर्क में था और उसके साथ आपत्तिजनक चैटिंग कर रहा था. जो पति खुद पत्नी के चरित्र पर शक करता था, वही धोखा दे रहा था, यह सच्चाई सामने आते ही महिला का गुस्सा और दुख बेकाबू हो गया.
क्या केस दर्ज हुआ
आरोप के अनुसार इसी हताशा में उसने वरवंटी शिवार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. घटना की जानकारी मिलते ही लातूर शहर के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
|हेल्पलाइन
|वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ
|9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
|TISS iCall
|022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
|(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाएं)
