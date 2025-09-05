विज्ञापन
चंद्रबाबू नायडू का नया 'उड़न खटोला'... जानिए आंध्र प्रदेश के CM के हेलीकॉप्टर की खासियतें

चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सरकारी यात्राओं के लिए एक नए, हाई-टेक हेलीकॉप्टर, एयरबस एच-160 (Airbus H-160), का उपयोग करना शुरू कर दिया है. यह अत्याधुनिक विमान सीएम की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए लाया गया है.

  • CM चंद्रबाबू नायडू ने अपने आधिकारिक दौरों के लिए एयरबस एच-160 हेलीकॉप्टर का उपयोग शुरू किया है.
  • नया एयरबस एच-160 हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए लाया गया है.
  • यह हेलीकॉप्टर पुराने बेल मॉडल की जगह लेगा जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं था.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने आधिकारिक दौरों के लिए एक नए, उच्च तकनीक वाले हेलीकॉप्टर, एयरबस एच-160 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. यह अत्याधुनिक विमान मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए पेश किया गया था. यह नया हेलीकॉप्टर पुराने बेल मॉडल की जगह लेगा, जो अब लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उपयुक्त नहीं था. बता दें कि यह हेलीकॉप्टर किराया पर ही लिया गया है.

चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सरकारी यात्राओं के लिए एक नए, हाई-टेक हेलीकॉप्टर, एयरबस एच-160 (Airbus H-160), का उपयोग करना शुरू कर दिया है. यह अत्याधुनिक विमान सीएम की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए लाया गया है. इस नए हेलीकॉप्टर ने पुराने बेल (Bell) मॉडल की जगह ली है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए कारगर नहीं था.

पहले यात्रा के लिए नायडू अपने आवास, से एक हेलीकॉप्टर से गन्नावरम एयरपोर्ट तक जाते थे, फिर वहां से एक विशेष विमान में बैठकर किसी जिला हवाई अड्डे तक जाते थे और अंत में सड़क से अपने कार्यक्रम स्थलों तक पहुंचते थे.

नए हेलीकॉप्टर से नायडू सीधे अपने आवास उड़ान भर सकते हैं और कार्यक्रम स्थल त क पहुंच सकते हैं. ये नया हेलीकॉप्टर ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक है. अधिकारियों ने बताया कि एयरबस एच-160 खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है. इस हेलीकॉप्टर में पायलटों के अलावा छह यात्री सफर कर सकते हैं.

