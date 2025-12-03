विज्ञापन
गौतम अदाणी ने आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, विकास के प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश में चल रहे विकास प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलते अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी.
  • गौतम अदाणी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से अमरावती में उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की.
  • दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश में अदाणी ग्रुप की वर्तमान विकास परियोजनाओं और भविष्य के निवेश पर चर्चा की.
  • इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ के प्रबंध निदेशक करण अदाणी भी थे.
अमरावती:

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है. आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में यह मुलाकात मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में हुई. इस दौरान आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे. अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे. 

आंध्र प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा

इस मुलाकात के दौरान गौतम अदाणी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में चल रहे अदाणी ग्रुप के विभिन्न प्रोजेक्ट पर बात की. साथ ही यह भी चर्चा हुई कि आंध्र प्रदेश में आगे और क्या निवेश किया जा सकता है. बातचीत के दौरान दोनों तरफ से विकास की विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा हुई. 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ बातचीत करते गौतम अदाणी.

सीएम नायडू ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिखा- आज अमरावती में अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी और अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी से मिलकर मुझे खुशी हुई. जहां हमने राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उभरते अवसरों पर चर्चा की.

इस मुलाकात के दौरान करण अदाणी और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे.

आंध्र प्रदेश में अदाणी ग्रुप कर चुका 40 हजार करोड़ का निवेश

उल्लेखनीय हो कि आंध्र प्रदेश में अदाणी ग्रुप 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश पहले ही कर चुका है. इस निवेश से चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट में करीब एक लाख रोजगार सृजित हुए हैं. बीते दिनों अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि आंध्र प्रदेश में आने वाले दशक में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा. जिसमें विजाट टेक पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं भी शामिल है.  

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

