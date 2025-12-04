विज्ञापन
अदाणी ग्रुप का आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स यूनिवर्सिटी बनाने पर फोकस: गौतम अदाणी

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) के एमडी करण अदाणी ने कल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. इस मुलाकात में राज्य में चल रही प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और नए निवेश के अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई.

गौतम अदाणी ने साफ किया कि अदाणी समूह आंध्र प्रदेश में निवेश को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है.
नई दिल्ली:

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद आज  अमरावती में अपने आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की. उन्होंने एक्स लिखा कि एन चंद्रबाबू नायडू के विजन की विशालता हमेशा उन्हें प्रभावित करती रही है. वे अपने बेटे लोकेश नारा के साथ मिलकर गूगल के साथ डेटा सेंटर सहयोग को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं. 

इसके अलावा अदाणी ग्रुप आंध्र प्रदेश में बंदरगाह, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स यूनिवर्सिटी और विश्वस्तरीय शहर अमरावती के निर्माण में भी निवेश बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

गौतम अदाणी ने कल चंद्रबाबू नायडू से की थी मुलाकात

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) के एमडी करण अदाणी ने कल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की. इस मुलाकात में राज्य में चल रही प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और नए निवेश के अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री ने अपनी ट्वीट में तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि उन्हें दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और इस दौरान उन्होंने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और निवेश के अवसरों पर चर्चा की.

अमरावती में निवेश और प्रोजेक्ट्स

दोनों दिग्गजों की यह मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि आंध्र प्रदेश आने वाले वर्षों में पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एनर्जी और अर्बन स्ट्रक्चर  जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम करने की योजना पर है. अदाणी समूह पहले ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर चुका है और भविष्य की परियोजनाओं में भी अपनी गहरी रुचि दिखा रहा है.

डेटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस

गौतम अदाणी ने ट्वीट में साफ किया कि डेटा सेंटर के साथ-साथ ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से बढ़ेगा. इसके अलावा, अमरावती शहर के निर्माण में विश्वस्तरीय योजना को लागू करने का काम भी जोरों से चलेगा. यह दिखाता है कि अदाणी समूह आंध्र प्रदेश में निवेश को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है.

राज्य में नए अवसर और रोजगार

आंध्र प्रदेश में अदाणी समूह की ये भागीदारी नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाएगी. भविष्य में राज्य में आने वाली परियोजनाओं से न केवल उद्योग का विकास होगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और नई तकनीकी सुविधाओं का विस्तार भी होगा.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

