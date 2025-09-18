पत्रकार का फोन, बूथ मंत्र और 80% का टारगेट : साउथ बिहार के लिए शाह का प्लान तैयार!

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है और एनडीए अपने अभियान को धार देने में जुटा है. इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को रोहतास में थे. शाह ने 10 जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. शाह ने कहा कि आज की बैठक सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की है जो चुनाव जीतने की असली ताकत हैं.

उन्होंने एक वाकया साझा करते हुए बताया कि सुबह एक पत्रकार ने सवाल किया कि चुनावी मौसम में सभा की जगह कार्यकर्ताओं की बैठक क्यों कर रहे हैं? शाह ने इसका जवाब देते हुए कहा, अन्य पार्टियों में चुनाव नेता जिताते हैं, लेकिन भाजपा में चुनाव मेरा कार्यकर्ता जिताता है.” उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का हर राष्ट्रीय नेता बूथ कार्यकर्ता से अपनी राजनीति की शुरुआत करता है और यही पार्टी की असली ताकत है.

घुसपैठिये को वोट का अधिकार है क्या: राहुल गांधी

गौरतलब है कि इस बैठक में रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले के कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे थे. अमित शाह ने अपने अंदाज में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला. शाह ने कहा कि नीतीश की सरकार ने जो कुछ बिहार के लिए किया है उसे घर-घर तक पहुंचाएंगे. इसके बाद अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आपकी आवाज राहुल गांधी तक जाना चाहिए. घुसपैठिये को वोट का अधिकार है क्या, घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आय़ुष्मान कार्ड मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या?

अमित शाह ने रोहतास में 10 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की.

शाह ने कहा कि भाजपा में चुनाव नेता नहीं, बल्कि कार्यकर्ता जीतते हैं और बूथ से राजनीति शुरू होती है.

उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए पूछा- क्या घुसपैठियों को वोट और सरकारी सुविधाओं का अधिकार है?

लालू यादव पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि चारा घोटाले और लैंड फॉर जॉब स्कैम करने वालों से बिहार का भला नहीं हो सकता.

शाह ने NDA सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त बताते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने की अपील की.



अमित शाह ने लालू यादव पर साधा निशाना

अमित शाह ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए की सरकार ने जो काम किए लालू जी पूरा जीवन में करें तो इतना नहीं कर सकते हैं. इन्होंने चारा घोटाला किया. लैंड फॉर जॉब स्कैम किया. जेल में घोटाला किया. यूपीए इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिसपर लगे हों वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या. एक और भ्रष्टाचार वाली सरकार है और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार है जिसपर एक भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं है.

