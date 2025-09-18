राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें... बीजेपी ने 'वोट चोरी' के दावों पर ली चुटकी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का दावा किया. राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर 'वोट चोरी' से जुड़े कुछ 'सबूत' पेश किए और नए आरोप भी लगाए. राहुल ने कहा कि कर्नाटक में अलंद एक निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से किसी ने 6018 वोटों को हटाने की कोशिश की. लेकिन जब राहुल गांधी ने पूछा गया कि इन आरोपों के आधार पर आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो वह इस सवाल को टालते हुए नजर आए. कांग्रेस सांसद के आरोपों पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चुटकी लेने हुए कहा कि राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें?

राहुल ना कानून समझते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश

रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, 'क्‍या राहुल गांधी संविधान समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना? सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया ना? कोई रोक लगाई क्या? ना कानून समझते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं. राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? जिस तरह की वे बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष पर हमले करते हैं ये देश उनको कभी वोट नहीं देगा."

कर्नाटक CID ने EC को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, 'मैं ज्ञानेश कुमार पर इतना सीधा आरोप क्यों लगा रहा हूं. कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है. कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं. पहला, हमें वह डेस्टिनेशन IP बताएं जहां से ये फ़ॉर्म भरे गए थे. दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे. और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, हमें OTP ट्रेल्स बताएं क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं, तो आपको OTP प्राप्त करना होता है. 18 महीनों में 18 बार, कर्नाटक की CID ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, और वे इसे नहीं दे रहे हैं. वे इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन कहां किया जा रहा है.'



भारत का चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा...

राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 'यह इस देश के युवाओं को यह समझाने और दिखाने की दिशा में एक और मील का पत्थर है कि चुनावों में किस तरह धांधली हो रही है. मैं चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के बारे में एक मजबूत दावा करने जा रहा हूं. मैं भारत के लोगों को एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं, जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि भारत का चुनाव आयोग उन लोगों को बचा रहा है, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है.'

आलंद में वोट डिलीट का मामला संयोग से पकड़ा गया!

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 वोट हटाए गए. राहुल ने कहा, 'हमें नहीं पता कि 2023 के चुनाव में आलंद में कुल कितने वोट हटाए गए. संभवतः यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा है.' उन्होंने कहा कि आलंद में वोट डिलीट का मामला संयोग से पकड़ा गया. उन्होंने दावा किया, "एक बूथ अधिकारी ने देखा कि उसके रिश्तेदार का वोट हटा दिया गया है. इसलिए, उसने जांच की कि उसके रिश्तेदार का वोट किसने हटाया था और पता चला कि वह एक पड़ोसी था. हालांकि, न तो वोट डिलीट करने वाले व्यक्ति को और न ही जिसका वोट डिलीट हुआ था, उसे इसकी जानकारी थी. किसी और ताकत ने इस प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया और वोट डिलीट कर दिया, और किस्मत से पकड़ा गया."

राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि आलंद में, मतदाताओं के नाम पर 6,018 आवेदन दाखिल किए गए थे. जिन लोगों ने कथित तौर पर ये आवेदन दाखिल किए थे, उन्होंने वास्तव में इन्हें कभी दाखिल ही नहीं किया था. इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस सांसद ने कुछ तथाकथित सबूत भी दिखाए.

