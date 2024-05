कड़ी सुरक्षा के बीच नूपुर शर्मा ने दिल्ली के बूथ पर डाला वोट, कैमरे पर मुस्कुराते हुए दिखाई स्याही लगी उंगली

बीते दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे नूपुर शर्मा को आज पोलिंग स्टेशन से बाहर वोट देकर आते हुए देखा गया. नूपुर सुरक्षाकर्मियों से घिरी हुई थी. सुरक्षाकर्मियों में एक महिला भी शामिल थीं, जो नूपुर शर्मा के साथ चलती दिख रही है.

पोलिंग स्टेशन से बाहर निकली रही नूपुर शर्मा पर जब कैमरा ने फोकस किया तो मुस्कुराती हुई नजर आईं. नूपुर कैमरे से सामने तस्वीर के लिए नहीं रुकीं. लेकिन वह कैमरे के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए बाहर निकल गई.

#WATCH | Former BJP Spokesperson Nupur Sharma leaves from a polling station in Delhi after casting her vote for #LokSabhaElections2024



(Earlier visuals) pic.twitter.com/BFYgtP82b5