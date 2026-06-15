कर्नाटक के चामराजनगर जिले में डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर के अपमान की कोशिश के आरोप में एक युवक के साथ भीड़ द्वारा मारपीट और सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत करने का मामला सामने आया है. इस घटना का एक वीडियो भी है, जिसमें एक युवक को खंभे से बांधा गया है और उसके गले में चप्‍पलों की माला है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना के जिले के येलंदूर तालुक स्थित मसानपुरा गांव की है. ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को आंबेडकर की तस्वीर का अपमान करते कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ लिया. मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, लोगों ने युवक को एक खंभे से बांध दिया और उसके गले में चप्पलों की माला डालकर सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया गया.

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पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं: ग्रामीण

स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी उप्पारा समुदाय से जुड़ा बताया जा रहा है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिले में इससे पहले भी आंबेडकर की तस्वीरों के अपमान की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

घटना की खबर मिलते ही दलित संगठनों के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इसके चलते तनाव और बढ़ गया. स्थिति को संभालने के लिए येलंदूर पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस मौके पर शांति बनाए रखने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की कोशिश में जुटी है.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी युवक की पहचान और उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे क्या कारण थे.