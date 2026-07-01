अमरनाथ जा रहे यात्रियों की गाड़ी ट्रक से जा भिड़ी, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

राजस्थान के बाड़मेर से अमरनाथ जा रहे तीन यात्रियों की मौत हो गई. उनकी ट्रैवलर डबवाली बठिंडा हाईवे पर खडे एक ट्रक से जा टकराई. इस दर्दनात हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक व्यक्ति की हालत बहुत ही गंभीर है. उसे इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये हादसा बुधवार सुबह हुआ.

ट्रक और ट्रैवलर बुरी तरह डैमेज

ये हादसा कितना भयंकर था इस बात का अंदाजा ट्रैवलर और ट्रक की हालत देखकर लगाया जा सकता है. ट्रैवलर के आगे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया. वहीं ट्रक के पीछे का हिस्सा तो पूरी तरह खत्म सा हो गया है. दोनों ही वाहनों में काफी टूट-फूट हुई है. ट्रैवलर के पीछे का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

तड़के हुआ हादसा, 1 की हालत गंभीर

थाना संगत के एस एचओ जगदीप सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये हादसा बुधवार सुबह करीब 4-5 बजे के आसपास हुआ है. हालांकि पुलिस हादसे की जांच कर रही है. जांच के बाद ही मृतकों क़े नाम ओर घायलों सं संबंधित पूरी जानकारी दी जा सकेगी.

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