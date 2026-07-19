LIVE: खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया है. जम्मू-कश्मीर में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम लगातार खराब हुआ है. कई जिलों में भूस्खलन भी हुआ है. ऐसे में 19 जुलाई से दोनों धार्मिक यात्राएं फिलहाल स्थगित कर दी गई है. क्योंकि त्रिकुटा पहाड़ियों पर माता वैष्णों देवी मार्ग में बारिश के बाद भूस्खलन हो गया. वहीं अमरनाथ यात्रा के मार्ग में भी बारिश के चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही है. ऐसे में अगले आदेश तक खराब मौसम को देखते हुए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है.
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दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज
दिल्ली-एनसीआर में भी रविवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. यहां आसमान में बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग के मुताबिक यहां अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है. क्योंकि बादल छाए हुए हैं.
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से भारी नुकसान
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से भारी नुकसान होने की खबरें हैं. राजौरी जिले में अचानक आई बाढ़ गाड़ियों को बहा ले गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि 200 से 250 गाड़ियां लापता हैं. क्योंकि बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं.
उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट
उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 19 से 20 जुलाई के बीच देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भी भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जबकि पौड़ी, बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, 20 जुलाई को राज्य के नैनीताल, उत्तरकाशी जिलों में झमाझम बरसात हो सकती है.
खराब मौसम से वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित
खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित की गई है. क्योंकि यात्रा के मार्ग में लगातार कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है. जिसके चलते अगले आदेश तक यहां भी प्रशासन ने यात्रा स्थगित कर दी है. जबकि लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. क्योंकि बीते 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है. वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर कीचड़ और मलबा भी जमा है. जिसके चलते यहां यात्रा के दौरान लगातार परेशानियां हो रही हैं.
जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात
जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. राजौरी जिले में भी बीते कुछ घंटों से लगातार बरसात हो रही है. जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों में चिंता बढ़ गई है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह यात्रा न करें और नदियों, नालों और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से दूर रहें. नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है.
अमरनाथ यात्रा स्थगित
खराब मौसम की वजह से 19 जुलाई 2026 से पहलगाम और बालटाल दोनों जगहों से श्री अमरनाथजी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. क्योंकि यहां बीते 24 घंटे के दौरान यात्रा मार्ग पर बारिश हुई है. जबकि मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी झमाझम बरसात होने की संभावना जताई है. जिसके चलते अगले आदेश तक अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.