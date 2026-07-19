LIVE: खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया है. जम्मू-कश्मीर में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम लगातार खराब हुआ है. कई जिलों में भूस्खलन भी हुआ है. ऐसे में 19 जुलाई से दोनों धार्मिक यात्राएं फिलहाल स्थगित कर दी गई है. क्योंकि त्रिकुटा पहाड़ियों पर माता वैष्णों देवी मार्ग में बारिश के बाद भूस्खलन हो गया. वहीं अमरनाथ यात्रा के मार्ग में भी बारिश के चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही है. ऐसे में अगले आदेश तक खराब मौसम को देखते हुए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है.

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