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अमरावती आउटर रिंग रोड का ऐलान, विजयवाड़ा-गुंटूर से कोलकाता-हैदराबाद तक कनेक्टिविटी, NHAI बनाएगा 6 लेन का एक्सप्रेसवे

अमरावती आउटर रिंग रोड के लिए एनएचएआई ने निविदाएं आमंत्रित की हैं. आंध्र प्रदेश का ये एक्सप्रेसवे कोलकाता से लेकर हैदराबाद तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी देगा.विजयवाड़ा और गुंटूर शहर को भी मेगा हब बनाने में मदद मिलेगी.

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अमरावती आउटर रिंग रोड का ऐलान, विजयवाड़ा-गुंटूर से कोलकाता-हैदराबाद तक कनेक्टिविटी, NHAI बनाएगा 6 लेन का एक्सप्रेसवे
Amaravati Outer Ring Road
अमरावती:

आंध्र प्रदेश में अमरावती आउटर रिंग रोड ने रफ्तार पकड़ ली है. NHAI ने 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल अमरावती एक्सप्रेसवे के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं. 190 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट चार हिस्सों में पूरा किया जाना है. 19 नवंबर तक कोई भी टेंडर डाल सकता है और हर हिस्से को 1095 दिनों में पूरा करना होगा. आंध्र की नई राजधानी अमरावती तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी के साथ ये विजयवाड़ा, गुंटूर को जोड़कर मेगा सिटी की नींव भी रखेगा.  

सर्विस रोड के साथ 10 लेन का कॉरिडोर

6 लेन एक्सप्रेसवे में दोनों ओर 2-लेन की सर्विस रोड भी होगी यानी ये 10 लेन का कॉरिडोर होगा. केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अनुरोध के बाद इसे 140 मीटर चौड़ा करने की मंजूरी दी गई है. इस प्रोजेक्ट की लागतर बढ़कर अब 25,000 करोड़ हो गई है.यह आउटर रिंग रोड अमरावती कैपिटल रीजन के 22-23 मंडलों और लगभग 87 से 121 गांवों से गुजरेगा.इसका पूर्व का हिस्सा 78 और दूसरा हिस्सा 111 किलोमीटर का होगा.यह रिंग रोड विजयवाड़ा, गुंटूर, तेनाली, उय्युरु और कंचिकाचेरला जैसे शहरों और इंडस्ट्रियल सेंटरों को जोड़ेगा.

कोलकाता से हैदराबाद तक कनेक्टिविटी

यह एक्सप्रेसवे चेन्नई से कोलकाता के नेशनल हाईवे NH-16 और पुणे, हैदराबाद, मछलीपट्टनम के NH-65 को जोड़ेगा. यह माछिलीपट्टनम बंदरगाह को भी हाईस्पीड कनेक्टिविटी देगा. 190 किमी लंबे एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे में कृष्णा नदी पर दो विशाल पुल बनाए जाएंगे. पहाड़ी रास्तों पर तीन बड़ी सुरंगें भी होंगी. एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए 19  इंटरचेंज होंगे. इंटरचेंज कंचिकाचेरला, माइलावरम, नराकोदुरु और पेरेचेरला में भी होंगे. इस रूट पर छोटे बड़े 92 पुल और करीब 78 अंडरपास बनेंगे.

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अमरावती बनेगा मेगा लॉजिस्टिक्स हब

इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण सहित पूरी लागत का 100 फीसदी खर्च उठाएगी. गुंटूर और कृष्णा जिलों में लगभग 4792 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. इसके लिए संयुक्त जिलाधिकारियों की नियुक्ति की गई है. अमरावती को आंध्र सरकार मेगा लॉजिस्टिक्स हब बना रही है. दिल्ली आउटर रिंग रोड की तरह इससे भारी वाहनों को विजयवाड़ा और गुंटूर शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा. इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा. अमरावती में स्पोर्ट्स सिटी, फाइनेंसियल हब और एजुकेशन हब के विकास की रीढ़ बनेगा.

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