अल्फाजियो के सीईओ पराग खन्ना से NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में मिलिए 

ग्लोबल मीडिया में नियमित टिप्पणीकार के तौर पर पराग खन्ना के लेख द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, टाइम और फोर्ब्स जैसे प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं.

नई दिल्ली:

अल्फाजियो के संस्थापक और सीईओ पराग खन्ना 17 अक्टूबर को NDTV वर्ल्ड समिट में शामिल होंगे. नई दिल्ली में आयोजित इस दो दिन सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, बिजनेस लीडर, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की हस्तियां एक मंच पर होंगी और तात्कालिनक वैश्विक चुनौतियों और उभरते अवसरों पर मंथन करेंगे.  

पराग खन्ना का करियर
पराग खन्ना एक वैश्विक रणनीतिक सलाहकार हैं. वो बेस्टसेलिंग लेखक और अल्फाजियो के संस्थापक एवं सीईओ हैं. अल्फाजियो एक AI से लैस एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है, जो बढ़ती अस्थिरता के दौर में वैश्विक निवेश को भविष्य सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है. भू राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक रणनीति के मामलों में उनकी विशेषज्ञता है. 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्टसेलर पुस्तकें लिखीं
पराग खन्ना ने 7 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्टसेलर पुस्तकें लिखी हैं, इनमें मूव: व्हेयर पीपल आर गोइंग फॉर अ बेटर फ्यूचर (2021) और द फ्यूचर इज एशियन (2019) शामिल हैं. उन्होंने वैश्विक व्यवस्था पर एक ट्रायोलॉजी भी लिखी है. उनकी रचनाओं का 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है. विश्व स्तर पर मान्यता के साथ उन्हें एस्क्वायर की 21वीं सदी के 75 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया है और वायर्ड पत्रिका की स्मार्ट लिस्ट में भी उनका शामिल किया गया है.

अकादमिक और व्यावसायिक करियर
पराग खन्ना ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि प्राप्त की हैं. उन्होंने एलएसई डेटा साइंस इंस्टीट्यूट में विजिटिंग सीनियर फेलो, एडीआईए लैब्स में विजिटिंग रिसर्च फेलो और वाईपीओ लीडरशिप फेलो के रूप में कार्य किया है.

वो अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया परिषद में सलाहकार के रूप में कार्य चुके हैं. खन्ना ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में सीनियर रिसर्च फेलो भी रहे हैं. खन्ना ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में भी उच्च पदों पर रहे हैं

वैश्विक सलाहकार भूमिकाएं
खन्ना ने दुनिया भर की सरकारों और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को प्रणालीगत जोखिम, तकनीकी व्यवधान और आर्थिक नियोजन पर रणनीतिक परामर्श प्रदान किया है. खन्ना मौजूदा वक्त में गल्फ कैपिटल के लिए सलाहकारी भूमिका में हैं. हेनले एंड पार्टनर्स सहित कई एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हैं. यूएई और सिंगापुर में नीतिगत पहल मामले में योगदान देते हैं.

150 से ज्यादा देशों की यात्राएं कीं
भारत में जन्मे और संयुक्त अरब अमीरात, न्यूयॉर्क और जर्मनी में पले-बढ़े खन्ना ने 150 से ज्यादा देशों की यात्रा की है. उन्होंने लंबी जमीनी यात्राएं की हैं. 20 हजार फीट से ज़्यादा ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है और आल्प्स, हिमालय और तिएन शान जैसी पर्वत शृंखलाओं में ट्रैकिंग की है. वह एक अच्छे टेनिस खिलाड़ी भी हैं.
 

