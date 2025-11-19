अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे बनी 'आतंकी डॉक्टरों का अड्डा', संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी उगलेगा राज, ED को 13 दिन की रिमांड

आतंकी डॉक्टरों का अड्डा बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दकी से अब ईडी राज उगलवाने की तैयारी में है. उसे ईडी ने मंगलवार रात साकेत कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने उसे 13 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा था. जावेद 1 दिसंबर तक ईडी की रिमांड पर रहेगा. जावेद अहमद सिद्दीकी की अल फलाह यूनिवर्सिटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है. अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी गंभीर गड़बड़ियां भी सामने आई थीं.

एक ओर एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के अल फलाह कनेक्शन की जांच कर रही है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है. ईडी ने मंगलवार को यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित मुख्यालय और ट्रस्टियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी.

गंभीर सवालों के घेरे में

मामूली सा कॉलेज चलाने वाले जावेद अहमद सिद्दीकी ने कैसे इतनी पड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी की

सिद्दीकी ने कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए 250 करोड़ रुपये जुटाए

अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर दस्तावेजों में किसने और कैसे हेरफेर की

दिल्ली ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी कनेक्शन सामने आने के बाद क्यों फरार हो गए

अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी कई मुखौटा कंपनियों का पता चला है, जो सिर्फ कागजों पर ही अस्तित्व में थीं. माना जा रहा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी लेनदेन और हवाला कारोबार में किया गया. अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों का भी पूरा ब्योरा खंगाला जा रहा है. उसकी 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर पाई गईं, लेकिन उनमें कोई काम नहीं हो रहा था.

7.5 करोड़ की धोखाधड़ी में जेल

अल फलाह समूह के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है. सिद्दीकी पर आरोप था कि वो धन लेकर फर्जी दस्तावेजों के जरिये शेयर खरीदे गए. कागजी कंपनियों के नाम पर पैसा लेकर फंड को निजी खातों में भेजा गया.

इंदौर का रहने वाला है सिद्दीकी

सिद्दीकी मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है. सिद्दीकी की अगुवाई वाला अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ही अल फलाह यूनिवर्सिटी और अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद को चलाती है. यूनिवर्सिटी ने 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया था और इसका कैंपस 78 एकड़ में है.