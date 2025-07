अखिलेश के सामने सपा कार्यकर्ता का गजब ड्रामा, सुरक्षा घेरा तोड़ जोड़े हाथ, फिर जमीन पर लेट गया

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में गुरुवार को बड़ी चूक देखने को मिली. दरअसल, अखिलेश यादव आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे. इसी दौरान एक शख्स ने सुरक्षा घेरा पार कर उनके मंच पर चढ़ने की कोशिश की. सपा अध्यक्ष की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते शख्स को ऐसा करने से रोक लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है. आपको बता दें कि जिस समय सपा कार्यकर्ता का ये ड्रामा चल रहा था उस दौरान अखिलेश यादव मंच पर मौजूद नहीं थे.

VIDEO | Security breach during Samajwadi Party president Akhilesh Yadav's public event in Azamgarh. A youth tried to jump over the security barricading. He was taken into custody by the police.



