आजादी जैसे पवित्र दिन पर झूठ न बोला जाए...टैरिफ, कारोबार और चीन पर बीजेपी से अखिलेश के तीखे सवाल

जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी अपील की है कि 15 अगस्त जैसे पवित्र दिन पर झूठ न बोला जाए. उनका कहना है कि आज का दिन राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता, सच्चाई और विकास की बात करने का दिन है. उन्होंने कहा, “हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी योजनाएं खत्म हो, हम उन लोगों को भी देखते हैं जो मुंह से तो स्वदेशी हैं, लेकिन मन से वो विदेशी हैं. अगर मन से विदेशी होंगे तो हमारा कारोबार कैसे बढ़ेगा?”

अमेरिका और चीन से व्यापारिक संकट पर चिंता

पूर्व यूपी सीएम अखिलेश यादव ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का ज़िक्र करते हुए कहा कि इससे भारतीय कारोबारियों पर संकट गहरा गया है. उन्होंने भदोही जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां का हजारों करोड़ का कारोबार ठप हो गया है, और जो सामान भेजा गया है वो पानी के जहाजों में पड़ा है न अमेरिका जा सकता है, न भारत लौट सकता है. वहीं चीन को लेकर उन्होंने कहा, “चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता रहता है और हमारे बाजारों पर भी. आज सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमें चीन के साथ हो रहा है, इससे पार पाना जरूरी है.”

जीएसटी और जांच एजेंसियों पर सवाल

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मौजूदा जीएसटी व्यवस्था को ‘मकड़जाल' बताया और कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं अब कारोबारियों और उद्योगों को चौपट करने का जरिया बन गई हैं, जिससे देश की तरक्की थमी हुई है. आजादी का दिन है, सच्चाई का दिन है. देश को आगे ले जाने में हमें सच्चे इरादों और स्वदेशी सोच की जरूरत है. सिर्फ मुंह से नहीं, मन से भी.

