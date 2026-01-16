अखिलेश यादव नवीन पटनायक से मिले, यूपी चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात अहम क्यों?

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को ओडिशा पहुंचे. इस दौरान भुवनेश्वरमें उन्होंने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से मुलाकात की. यह मुलाकात दिलचस्प होने के साथ ही महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है. जहां अखिलेश यादव की पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन का घटक है, वहीं बीजेडी खुद को तीसरे खेमें में रखती है, जो कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी पर चलती है.

BJD प्रमुख नवीन पटनायक से मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह एक वरिष्ठ नेता हैं. ओडिशा के विकास में इनका और इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने ओडिशा के विकास के लिए जो-जो किया, वह दिखाई दे रहा है. यह हमारी और उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात थी. उनके पिताजी के साथ नेताजी ने काम किया था.



नवीन पटनायक से मिले अखिलेश यादव

हालांकि 2024 के लोक सभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक को इंडिया गठबंधन में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन पटनायक ने इसे मानने से इनकार कर दिया था. बाद में नीतीश कुमार खुद ही एनडीए में चले गए थे और पटनायक बीजेपी के हाथों चुनाव हार गए. ऐसे में यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

यूपी चुनाव से पहले दोनों की मुलाकात अहम क्यों?

हालांकि बीजेडी का यूपी में और सपा का ओडिशा में कोई जनाधार नहीं है. लेकिन समाजवादी परिवार की एकता की चर्चा के बीच यह मुलाकात अहम हो जाती है. बता दें कि मुलायम सिंह यादव और बीजू पटनायक जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं. जनता परिवार के विघटन के बाद अलग-अलग क्षेत्रीय बना लिए गए थे. अखलेश की नवीन पटनायक की इस मुलाकात से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के नए आयामों पर भी चर्चा तेज हो गई है.