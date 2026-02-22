100 MLA लाओ और CM बन जाओ... योगी निकले जापान, इधर अखिलेश यादव ने दे दिया दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 'ऑफर पॉलिटिक्स' ने हलचल मचा दी है. यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम तो जापान जा रहे हैं, पीछे से वो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ऑफर देते हैं कि वो अपने 100 विधायकों को लेकर आएं और यूपी के सीएम बन जाएं. उन्होंने बीजेपी सरकार और सीएम योगी पर भी निशाना साधा.

अखिलेश ने फिर दिया सीएम बनाने का ऑफर

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार दिन के दौरे पर जापान और सिंगापुर जा रहे हैं. वहीं पीछे से विपक्ष ने सत्ता पक्ष के भीतर सेंध लगाने की कोशिशें तेज कर दी हैं. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पुराने चर्चित बयान की तर्ज पर एक बार फिर दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को खुला ऑफर दे दिया. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी डिप्टी सीएम अपने साथ 100 विधायक तोड़कर लाता है, तो विपक्ष उसे मुख्यमंत्री बनाने में पूरा समर्थन देगा.

VIDEO | Lucknow: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) says, "Bring 100 MLAs and become Chief Minister for a week, but offer is for a limited time."



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/eP43cPNlly — Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2026

अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि दोनों ही उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, बस उन्हें सही मौके का इंतजार है. तो जो पहले 100 विधायकों को लाएगा वो मौका पाएगा. जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा. यह ऑफर उस वक्त आया है जब सीएम योगी जापान और सिंगापुर में बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे.