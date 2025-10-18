विज्ञापन
क्यों खर्चा करना दियों और मोमबत्तियों पर... दीपावली को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर मचा घमासान

अखिलेश यादव के इस बयान की अब जमकर निंदा हो रही है. बीजेपी ने भी उनके इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए उसकी निंदा की है.

अखिलेश यादव के बयान पर मचा बवाल
  • समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दीपावली पर दीयों और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को फिजुल बताया है
  • अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कि क्रिसमस की तरह दीपावली में भी सुंदर रोशनी होनी चाहिए और खर्च कम होना चाहिए
  • उनके बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी निंदा की और इसे अनुचित बताया है
लखनऊ:

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दीपावली से ठीक पहले अपने एक बयान को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं. उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए क्रिसमस और दीपावली की तुलना करते हुए दियों और मोमबत्तियों पर होने वाले खर्च को फिजुल बताया है. अखिलेश यादव के इस बयान पर राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने उनके इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए उसकी निंदा की है. 

आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि मैं भगवान श्री राम जी के नाम पर सुझाव देना चाहता हूं. देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय है पूरा का पूरा शहर जगमगा जाते हैं, और महीनों जगमाए रहते हैं. उन्हीं से सीख लो. क्यों खर्चा करना बार-बार दियों का मोमबत्तियों का और ये दीमाग लगना है. इस सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा. हटाइये इस सरकार को. हम बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे. 

बीजेपी ने अखिलेश के बयान की निंदा की

बीजेपी के नेता संजय राय ने अखिलेश यादव के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर कहा कि अखिलेश यादव को दीपावली में दियों से भी समस्या है पर क्रिसमस अच्छा है. दियों की बिक्री से प्रजापति समाज और किसानों को रोजगार मिलता है.इनके अनुसार अब हिंदुओं को दीपावली में दिए नहीं जलाने चाहिए, ऐसे हिन्दू विरोधी व्यक्ति को जनता शीघ्र ही अपने वोट की शक्ति से सबक सिखाएगी. 

