आजम खान के जेल से निकलने के बाद अखिलेश यादव से ये उनकी दूसरी मुलाकात है. इससे पहले दोनों 8 अक्टूबर को भी मिले थे. उस समय अखिलेश आजम के आवास पर पहुंचे थे.

न जाने कितनी यादें संग ले आए... आजम आए घर तो अखिलेश यादव ने कही दिल की बात
  • समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से दूसरी बार मुलाकात की.
  • दोनों नेताओं की पहली मुलाकात 8 अक्टूबर को आजम खान के आवास पर हुई थी.
  • अखिलेश यादव ने आजम खान को पार्टी का मजबूत स्तंभ बताया था.
लखनऊ:

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने आज सपा के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की. आजम खान के जेल से निकलने के बाद ये उनकी दूसरी मुलाकात है. इससे पहले दोनों 8 अक्टूबर को भी मिले थे. उस समय अखिलेश आजम के आवास पर पहुंचे थे. आज की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने एक्स में एक पोस्ट भी किया और लिखा न जाने कितनी यादें संग ले आए, जब वो आज हमारे घर पर आए!, ये जो मेलमिलाप है यही हमारी साझा विरासत है.

इससे पहले हुई मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने आजम खान को पार्टी का एक मजबूत स्तंभ बताया था और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जमकर निशाना साधा था. सपा प्रमुख ने कहा था कि मैं आज आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया हूं और उनका हाल-चाल ले रहा हूं. उन्होंने आजम खान के कद को बताते हुए कहा कि वह पुराने नेता हैं और समाजवादी पार्टी के दरख़्त हैं.

खान कई आपराधिक मामलों में लगभग दो साल जेल में बिताने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं.

योगी आदित्यनाथ पर साधा था निशाना

आजम ख़ान ने बृहस्पतिवार को राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य में सिर्फ ‘व्यवस्था' बची है जबकि ‘कानून' गायब है.  बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया टिप्पणी, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को ‘रामद्रोही' कहा था - पर प्रतिक्रिया देते हुए ख़ान ने कहा था कि ऐसे फैसलों को राजनीति पर नहीं, बल्कि आस्था पर छोड़ देना चाहिए.

