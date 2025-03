फूटे पटाखे, गांव में जलाई गई अखंड ज्योति... सुनीता विलियम्स की वापसी पर ऐसे मन रहा जश्न

नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और क्रू-9 के सदस्य बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरबुनोव लगभग नौ महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सुरक्षित रूप से वापस लौट आए हैं. सभी अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आ गए हैं और उनकी सेहत की जांच की जा रही है. उनकी सफल वापसी के बाद अमेरिका सहित भारत में जश्न का माहौल है. लोग सुनीता विलियम्स और क्रू-9 की बहादुरी और उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं.

अतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव झूलासन में लोगों ने बुधवार को आरती और प्रार्थना करके उनके अंतरिक्ष में लगभग नौ महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने का जश्न मनाया.

#WATCH | Mehsana, Gujarat | People express joy and burst firecrackers in Jhulasan - the native village of NASA astronaut Sunita Williams after the successful Splashdown of SpaceX Dragon spacecraft carrying Crew-9 at Tallahassee, Florida



