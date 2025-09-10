प्यार, शादी का दबाव, धोखा और मौत का खेल… एक साल की फरारी के बाद कातिल प्रिंस गिरफ्तार

अजमेर किशनगढ़ के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया है. करीब एक साल की फरारी के बाद पुलिस ने ईनामी आरोपी कैलाश चंद्र सैनी उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है. करवा चौथ के दिन 21 अक्टूबर 2024 को किशनगढ़ की एसआरआर बिल्डिंग में गाजियाबाद की रहने वाली 28 साल की युवती अंजू उर्फ सृष्टि का शव मिला था. युवती के सिर पर भारी वस्तु से हमला किया गया था और उसी चोट से उसकी मौत हुई थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रिंस ने सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती की और नजदीकियां बढ़ाईं. जब युवती ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो पहले से शादीशुदा आरोपी गुस्से में आ गया और उसने हत्या की साजिश रच डाली और युवती को गाजियाबाद से बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.

हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलता रहा. कभी मजदूर बनकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया तो कभी सेल्स एजेंट बनकर भीड़ में खो गया. फर्जी आईडी से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा और पहचान छिपाने के लिए लुक तक बदल लिए. जयपुर, गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, कोटा और उदयपुर तक पुलिस को चकमा देता रहा.

पुलिस ने आरोपी पर दस हजार का इनाम घोषित किया और महीनों तक उसकी लोकेशन, बैंकिंग मूवमेंट और मोबाइल टावरों की मॉनिटरिंग की. आखिरकार उदयपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पर पहले से रेप सहित तीन मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल, उसे रिमांड पर लेकर पुलिस कई और राज उगलवाने में जुटी है.