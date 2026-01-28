हाथ जोड़े बैठी रहीं अजित पवार की पत्नी, सांत्वना देते दिखे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है. अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को बारामती में किया जाना है. डिप्टी सीएम पवार के निधन की सूचना मिलने के बाद ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पीड़ित परिवार से मिलने बारामती पहुंच चुके हैं. सीएम देवेंद्र फडणवीस व उनके साथ बारामती पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अजित पवार की पत्नी से मुलाकात की है. इस मौके पर राज्यपाल भी सीएम के साथ थे. इस मुलाकात का एक वीडियो भी अब सामने आया है. इस वीडियो में अजित पवार की पत्नी हाथ जोड़े बैठी दिख रही हैं जबकि उनके बगल में सीएम फडणवीस, सुप्रीया सुले, एकनाथ शिंदे बैठे नजर आ रहे हैं. सीएम फडणवीस उनकी पत्नी का सांत्वना देते दिख रहे हैं.

आपको बता दें कि अजित पवार के निधन की सूचना मिलने के बाद महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं का बारामती पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि MNS प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता बारामती के लिए निकल चुके हैं. वो रात बारामती पहुंच सकते हैं.

बुधवार सुबह हुआ था हादसा

यह हादसा सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब अजित पवार का चार्टर विमान लैंड करने वाला था. इस हादसे को लेकर देश में शोक की लहर है. एनसीपी (अजित गुट) के मुख्य प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने इस हादसे को लेकर कहा कि अजित दादा के विमान हादसे की जांच करवाई जाए, ताकि देश-दुनिया को पता चले कि ये हादसा कैसे हुआ. वहीं, इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की थी. नागपुर से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नितिन राउत ने इस दुर्घटना की हाई लेवल जांच की भी मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

कैसे हुआ प्लेन क्रैश?

अजित पवार का विमान सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था. इस विमान अजित पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर सवार थे. सभी का निधन हो गया. बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद बारामती में अजित पवार की एक रैली होनी थी. उसके लिए ही अजित पवार बारामती आ रहे थे.

