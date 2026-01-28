विज्ञापन
विशेष लिंक

अजित पवार का कल सुबह 11 बजे बारामती में होगा अंतिम संस्कार

अजित पवार का विमान सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया. इस विमान में अजित पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर सवार थे.


अजित पवार का कल सुबह 11 बजे बारामती में होगा अंतिम संस्कार
गुरुवार को होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार
NDTV
  • महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था
  • इस हादसे में अजित पवार सहित पांच लोगों की मौत हो गई जिनमें तीन यात्री और दो पायलट शामिल थे
  • अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह ११ बजे होगा जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार कल (गुरुवार) सुबह 11 बजे होगा. अजित पवार के अंतिम संस्कार में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही बारामती पहुंच चुके हैं.कहा जा रहा है कि इस मौके पर पीएम मोदी भी बारामती जा सकते है. आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ था. विमान क्रैश-लैंडिंग करते ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. इस हादसे में पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें तीन यात्री और दो पायलट शामिल हैं. 

सुबह हुआ था हादसा

यह हादसा सुबह 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब उनका चार्टर विमान लैंड करने वाला था. इस हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है. एनसीपी (अजित गुट) के मुख्य प्रवक्ता ब्रज मोहन श्रीवास्तव ने इस हादसे को लेकर कहा कि अजित दादा के विमान हादसे की जांच करवाई जाए, ताकि देश-दुनिया को पता चले कि ये हादसा कैसे हुआ. वहीं, इससे पहले कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की थी. नागपुर से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नितिन राउत ने इस दुर्घटना की हाई लेवल जांच की भी मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए. 

कैसे हुआ प्लेन क्रैश?

अजित पवार का विमान सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था. इस विमान अजित पवार के साथ एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और दो क्रू मेंबर सवार थे. सभी का निधन हो गया. बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद बारामती में अजित पवार की एक रैली होनी थी. उसके लिए ही अजित पवार बारामती आ रहे थे.

AAIB करेगी क्रैश की जांच

इस विमान की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम करेगी. बताया जा रहा है कि टीम जल्द ही घटनास्थल का दौरा करने वाली है. विमान कैसे क्रैश हुआ, इसके कारणों की तलाश की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, DGCA की टीम भी जल्द ही घटनास्थल का दौरा भी कर सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Ajit Pawar, Ajit Pawar Killed In Plane Crash
