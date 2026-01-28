विमान बादलों में था और जान हलक में... अजित पवार का वो किस्सा जो आज बन गया दर्दनाक हकीकत

विमान बादलों में गया और मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी... 2024 में गढ़चिरौली के दौरे पर अजित पवार की कही गई ये बात अब एक दर्दनाक सच्चाई बन चुकी है. अजित पवार को विमान में सफर करने में डर लगता था. बारामती विमान हादसे के बीच 17 जुलाई 2024 की घटना याद आ रही है, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक साथ सफर कर रहे थे और विमान घने बादलों में फंस गया था.

17 जुलाई 2024 को अजित पवार सीएम फडणवीस के साथ नागपुर से गढ़चिरौली जा रहे थे. खराब मौसम के कारण विमान घने बादलों के बीच फंस गया था. उस समय अजित दादा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था, "विमान बादलों में गया और डर के मारे मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी थी."

एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उस समय बताया था कि कुछ पलों के लिए उनकी जान हलक में आ गई थी, लेकिन उनके बराबर में बैठे देवेंद्र फडणवीस बड़े आराम से बातें कर रहे थे. बाद में अजित पवार ने उस सभा में हंसते हुए कहा था, "आज तो ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया."

तब फडणवीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, "दादा डरिए मत. मेरे साथ अब तक छह हादसे हो चुके हैं, लेकिन जब मैं विमान में होता हूं तो कुछ नहीं होता." अजित पवार ने भी तब यह कहकर बात खत्म की थी कि यह उनके पूर्वजों का पुण्य है. आज उसी किस्से को याद करते हुए गढ़चिरौली में उनके कई कार्यकर्ताओं की आंखें नम हैं.

बता दें कि अजित पवार बुधवार को बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन सुबह करीब 8:46 बजे दुखद हादसा हो गया. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि उनका कमर्शियल प्‍लेन मुंबई एयरपोर्ट से सुबह करीब 8:10 बजे रवाना हुआ था. इसके 36 मिनट बाद बारामती के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत सभी पांच लोगों की मौत हो गई.

