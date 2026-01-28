विज्ञापन
'वे मेरे अच्छे दोस्त थे, हमने साथ में कई चुनौतियों का सामना किया...', अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र CM फडणवीस ने जताया दुख

सीएम फडणवीस ने कहा, 'महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का विमान दुर्घटना में जीवन खो देना बेहद दुखद है. निजी जीवन में वे मेरे अच्छे मित्र थे. हमने कई चुनौतियों का सामना साथ किया. जिस समय वे महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे रहे थे, उसी दौरान उनका जाना भारी नुकसान है.'

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर सीएम फडणवीस ने जताया दुख.
फाइल फोटो

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि पवार के निधन से पूरे राज्य में शोक का माहौल है और ऐसा नेता खोना एक अभूतपूर्व क्षति है.

फडणवीस ने कहा, 'महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का विमान दुर्घटना में जीवन खो देना बेहद दुखद है. राज्य में शोक की लहर है. उनके जैसा नेता खोना असाधारण क्षति है. निजी जीवन में वे मेरे अच्छे मित्र थे. हमने कई चुनौतियों का सामना साथ किया. जिस समय वे महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान दे रहे थे, उसी दौरान उनका जाना भारी नुकसान है.'

बारामती के लिए रवाना हो रहे सीएम फडणवीस और शिंदे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और वे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दोनों ही थोड़ी देर में बारामती के लिए रवाना हो रहे हैं. राज्य में आज सरकारी अवकाश घोषित किया गया है और तीन दिनों के शोक की घोषणा की गई है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर सीएम फडणवीस ने जताया दुख.

बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है.

'शिंदे के साथ बारामती जाऊंगा'

उन्होंने आगे बताया कि मैं और एकनाथ शिंदे जी आज ही बारामती जाएंगे. मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घटना की जानकारी दी है और दोनों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम परिवार से संपर्क में हैं. गृह मंत्री से भी बात हुई है. हम सब सदमे में हैं.

अजित पवार की असामयिक मृत्यु के बाद राज्य सरकार, राजनीतिक नेतृत्व और जनता में शोक की गहरी भावना है. 

विमान हादसे में अजित पवार की गई जान

बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में हुई. उनका विमान, Learjet 45XR (VT-SSK), मुंबई से सुबह 7 बजे उड़ान भरकर 7:40 बजे बारामती पहुंचने वाला था, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सुबह 8:45 बजे रनवे पर क्रैश-लैंड हो गया. विमान को संचालित करने वाली कंपनी VSR Ventures Pvt. Ltd. थी. 

इस विमान में कुल पांच लोग सवार थे- अजित पवार, उनके PSO, एक अटेंडेंट और दो क्रू सदस्य. DGCA की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा. क्रैश के तुरंत बाद विमान में जोरदार विस्फोट हुए और आग इतनी भयानक थी कि बचाव संभव नहीं हो सका. यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण क्रैश-लैंडिंग का परिणाम माना जा रहा है, हालांकि विस्तृत जांच जारी है.

पीएम मोदी ने जताया दुख

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 'श्री अजित पवार जी जनता के नेता थे, जिनका जनता से गहरा जुड़ाव था. उन्हें एक मेहनती और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में व्यापक सम्मान मिला. प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों-पीड़ितों को सशक्त करने का उनका जुनून हमेशा याद रखा जाएगा. उनका असामयिक निधन अत्यंत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं ओम शांति.'

