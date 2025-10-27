VIDEO: रात के सन्नाटे में सड़क पर आराम से रेंगता दिखा अजगर, कार चालक के कैमरे में कैद

रात के सन्नाटे में जंगलों के बीच अगर सावधानी से गाड़ी न चलाई जाए तो ये बेहद जोखिम भरा हो सकता है. खासकर जीव-जंतुओं का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि रात के वक्त वो जंगल के बीच से गुजर रही सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं. हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में ऊना टक्का रोड भराडा देवी जंगल में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब सड़क पर निकलती कार के सामने विशाल अजगर आ गया. कार चालक ने गाड़ी रोक दी और इस पूरे नजारे को कैमरे में कैद कर लिया.

जानकारी के मुताबिक, ऊना के बलविंदर कुमार गोल्डी परिवार सहित जा रहे थे, तभी अचानक सामने सड़क पर अजगर आ गया और परिवार के लोगों ने यह वाकया कैमरे में कैद कर लिया. अजगर के फूले पेट को देख कर लग रहा था कि वो कहीं शिकार कर आया हो. बहरहाल ये वीडियो खुद देखा जा रहा है.