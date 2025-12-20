जान की कीमत बस इत्तू सी? शिमला में चलती टॉय ट्रेन से आखिर क्यों कूद रहे पर्यटक

हिमाचल प्रदेश के शिमला से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है. मामला कालका से शिमला तक पहाड़ों से गुज़रते हुए एक शानदार और ऐतिहासिक सफर कराने वाली टॉय ट्रेन से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि शिमला घूमने पहुंचे कुछ पर्यटक इस टॉय ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे. अगर ये लोग स्टेशन पर उतरते तो फंस जाते. क्यों कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए टिकट दिखाना जरूरी होता है. इसीलिए इन लोगों ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी. इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें-पाइप से पीटा, आंखों में झोंकी मिर्च... कर्नाटक के स्कूल में दिव्यांग बच्चे से बर्बरता देख खून खौल जाएगा

चलती ट्रेन से कूदे पर्यटक

बिना टिकट यात्रा कर रहे ये पर्यटक अगर रेलवे स्टेशन पर उतरते तो उनको टिकट दिखाना पड़ता, जो कि उनके पास था ही नहीं. इससे तो वह फंस जाते और उनको जुर्माना भी देना पड़ता, बदनामी होती वो अलग. बताया जा रहा है कि फंसने के डर से बिना टिकट यात्रा कर रहे कुछ पर्यटक शिमला स्टेशन से पहले तारादेवी रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से कूद गए. पर्यटकों का ट्रेन से छलांग मारने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के चलती ट्रेन से कूदते दिखाई दे रहे हैं. इनमें से एक शख्स को पटरी पर गिर भी जाता है, जब कि सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी. इसे न सिर्फ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है बल्कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

पर्यटकों को जान की परवाह नहीं?

चलती ट्रेन से कूदना जानलेवा भी हो सकता है, क्यों कि ट्रेन भले ही धीमे चलती महसूस हो रही हो लेकिन रफ्तार तेज ही होती है. कई बार चलती ट्रेन में चढ़ते उतरते समय बड़े हादसे हो जाते हैं. लेकिन शिमला की फेमस टॉय ट्रेन में सफर कर रहे इन पर्यटकों को जरा भी खौफ नहीं है. उनको जान कीकीमत टिकट से कम लग रही है, तभी तो ये लोग चलती ट्रेन से कूद पड़े.

कुछ रुपये बचाने के चक्कर में जान से खिलवाड़

बता दें कि शिमला टॉय ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे मोटर कार के लिए बयस्कों को 320 रुपये शुल्क चुकाना होता है, जबकि बच्चों के लिए टिकट 160 रुपये का है. वहीं शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस में सफर करने के लिए बड़ों को 510 रुपये चुकाना होता है. लेकिन शिमला घूमने पहुंचे इन पर्यटकों को टिकट की कीमत जान से ज्यादा लगी, इसीलिए ये लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए और पकड़े जाने से डर से स्टेशन से पहले ही चलती ट्रेन से कूदने लगे.