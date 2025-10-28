हैदराबाद में एयरलाइन के केबिन क्रू सदस्य ने की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

प्रतीकात्कम तस्वीर
- पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य ने राजेंद्रनगर के किराए के फ्लैट में आत्महत्या की है
- महिला को 24 अक्टूबर को उसके फ्लैटमेट और सहकर्मियों ने कमरे में फंदे से लटका पाया था
- घटना के दिन अपार्टमेंट में पार्टी चल रही थी, जिसमें सभी लोग शामिल थे
हैदराबाद:
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि एक निजी एयरलाइन की 28 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य ने राजेंद्रनगर स्थित अपने किराए के फ्लैट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.
पुलिस ने बताया कि महिला को 24 अक्टूबर को उसके फ्लैटमेट और सहकर्मियों ने उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया, जब कथित तौर पर सभी ने अपार्टमेंट में पार्टी की थी.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह जम्मू की मूल निवासी थी और उसकी माँ की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
उन्होंने बताया कि आगे की जाँच जारी है.
