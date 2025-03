कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्‍तव्‍यस्‍त है और इसका प्रभाव विमान सेवाओं पर भी पड़ रहा है. भारी बारिश के कारण बेंगलुरु जाने वाले कम से कम 10 विमानों को चेन्‍नई डायवर्ट किया गया है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

इंडिगो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बेंगलुरू में खराब मौसम के कारण उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. इंडिगो ने कहा, "हम मौसम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपको समय-समय पर अपडेट देते रहेंगे."

#6ETravelAdvisory : Unfavourable weather conditions in #Bengaluru continue to impact flights. We're closely monitoring the weather & will keep you informed with timely updates. Check your flight status https://t.co/CjwsVzFWky & rebooking options here https://t.co/KpeDADNuCa . pic.twitter.com/SbhnmOBHfs

साथ ही एयरलाइंस ने रियल टाइम अपडेट पर नजर रखने और अपनी यात्रा बदलने को लेकर रिबुकिंग सुविधाओं के बारे में पता करने के लिए कहा है. साथ ही कहा है कि यात्री रिफंड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

इंडिगो ने कहा कि उनकी टीमें मौसम पर बारीकी से नजर रख रही हैं और स्थिति में सुधार होते ही सुचारू और समय पर संचालन फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

एयर इंडिया ने भी कहा कि खराब मौसम के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिसके कारण बेंगलुरु में हवाई यातायात जाम हो गया है.

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम अपने सभी यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें."

#ImportantUpdate

Due to adverse weather conditions in Bengaluru, flight operations are currently impacted, resulting in air traffic congestion. We advise all our passengers to check their flight status here- https://t.co/6ajUZVdGTe before proceeding to the airport.