बारिश के बाद आसमान में दिखा डबल रेनबो, लोगों ने कैमरे में कैद किया रंगों का जादू, बोले- ये तो कुदरत का करिश्मा है

Double rainbow evening: बारिश के बाद की हवा में एक अलग ही ठंडक होती है और अगर उस ठंडक के साथ आसमान पर इंद्रधनुष भी नजर आ जाए, तो मानो किसी ने पल भर के लिए समय थाम दिया हो. कुछ ऐसा ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाला नज़ारा बेंगलुरु में गुरुवार शाम को देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिन खास बना दिया. सुबह से ही बादल शहर के ऊपर मंडरा रहे थे. हल्की-फुल्की धूप और ठंडी हवाएं मौसम को रोमांटिक बना रही थीं. शाम के करीब हल्की बारिश हुई, जिसने पूरे वातावरण को ताजगी से भर दिया, लेकिन असली सरप्राइज तो बारिश के रुकते ही मिला...जब आसमान में एक नहीं, दो-दो इंद्रधनुष नजर आए.

डबल रेनबो का ऐसा नज़ारा कि लोग ट्रैफिक में रुककर तस्वीरें लेने लगे. बेंगलुरु की सड़कों पर, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, स्काईवॉक और अपार्टमेंट की छतों से ये इंद्रधनुष साफ नजर आ रहे थे. लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल निकाले और इन पलों को कैमरे में कैद कर लिया. कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन रेनबो की तस्वीरें वायरल हो गईं.

यहां देखें पोस्ट

The grueling Madiwala Checkpost traffic🚦, a skywalk, a hoarding where @sachin_rt is promoting @myspinny ad and a Double #Rainbow to indiace that typical #BangaloreRains



Just Namma #Bengaluru vibe! ಅಷ್ಟೇ. pic.twitter.com/QQV1UUixoL