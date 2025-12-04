भारत के इन शहरों में जहरीली नहीं है हवा, दिल्ली से इतना कम है AQI

India Clean Air: भारत की राजनधानी दिल्ली की खराब हवा को लेकर चर्चा पूरी दुनिया में होती है. आलम ये है कि सांस लेना अब दिल्ली में मुश्किल सा हो गया है. अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है. लेकिन भारत में कई शहर हैं जहां कि हवा काफी अच्छी है. हवा की गुणवत्ता दिल्ली की तुलना में काफी बेहतर है और वहां की हवा को जहरीली नहीं माना जाता है. अगर आप एक शुद्ध हवा वाली जगह की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास है कई ऑप्शन.

भारत के सबसे स्वच्छ हवा वाले शहर

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर इन शहरों के नाम दिए गए हैं. आइजोल (मिजोरम) यहां का AQI 18 - 29 तक है. ये एक अच्छी और शुद्ध हवा की पहचान है. दिल्ली से यहां का AQI 321 कम है. कुलगाम (जम्मू और कश्मीर) की हवा की क्या बात है. यहां पर केवल 21से 22 AQI है. रामेश्वरम (तमिलनाडु) में भी हवा का AQI 16 से 25 के बीच रहता है. इसके बाद आता है कोहिमा नागालैंड 19 से 25 के बीच AQI जो एक शुद्ध हवा की पहचान है.

दावणगेरे (कर्नाटक) की हवा काफी अच्छी है.शिलॉन्ग (मेघालय). यहां कि हवा के साथ-साथ यहां रहना भी आपकी मानसिक खुश को बढ़ाता है. यहां घूमने के लिए लोग आते हैं.

दिल्ली से AQI का अंतर

दिल्ली का AQI मौसम और प्रदूषण के स्तर के आधार पर बहुत उतार-चढ़ाव वाला होता है. दिल्ली में खासकर सर्दियों के मौसम में, AQI अक्सर 'गंभीर' (Severe - 301-400) 'खतरनाक' (Hazardous - 401-500) कैटगरी में रहता है. हालिया डेटा के अनुसार, दिल्ली का AQI अक्सर 300 से 400+ के बीच दर्ज किया गया है, जबकि निचले स्तर पर भी यह लगभग 160-180 ('अस्वस्थ' - Unhealthy) श्रेणी में रहा है. इन हवाओं में प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का प्रदूषण और सिन्धु-गंगा के मैदान (IGP) में इसका बेसिन जैसा स्थान है, जहां गंदगी फंस जाते हैं.

