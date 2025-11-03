विज्ञापन
एयर इंडिया की सैनफ्रांसिस्‍को से आ रही फ्लाइट की उलानबटार में इमरजेंसी लैंडिंग

एयर इंडिया के प्रवक्‍ता की तरफ से जो आधिकारिक बयान दिया है उसके अनुसार, '2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जा रहे AI174 प्लेन ने मंगोलिया के उलानबटार में सावधानी के तौर पर लैंडिंग की.

  • एयर इंडिया की उड़ान AI174 को तकनीकी समस्या के संदेह के कारण मंगोलिया के उलानबटार में इमरजेंसी लैंडिंग.
  • विमान सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रहा था और कोलकाता में रुकने वाली थी लेकिन बीच रास्ते में रुकावट आई.
  • एयर इंडिया ने कहा कि विमान की तकनीकी जांच जारी है ताकि समस्या के कारणों का पता लगाया जा सके.
नई दिल्‍ली:

एयर इंडिया की उड़ान AI174 की मंगोलिया के उलानबटार में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. विमान 2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही थी. बीच में फ्लाइट कोलकाता रुकने वाली थी लेकिन बीच रास्ते में मंगोलिया के उलानबटार में उतरना पड़ा. एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार फ्लाइट क्रू को रास्ते में तकनीकी समस्या का शक हुआ, इसलिए उन्होंने सावधानी के तौर पर विमान को उतारने का फैसला लिया. विमान ने उलानबटार एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की है. 

एयर इंडिया ने कहा सॉरी 

विमान की तकनीकी जांच की जा रही है ताकि कारण का पता लगाया जा सके. एयर इंडिया ने कहा कि वे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर सभी यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं. सभी यात्रियों को जल्द से जल्द दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. एयर इंडिया ने कहा कि उन्हें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद  है. 

एयर इंडिया के प्रवक्‍ता की तरफ से जो आधिकारिक बयान दिया है उसके अनुसार, '2 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए दिल्ली जा रहे AI174 प्लेन ने मंगोलिया के उलानबटार में सावधानी के तौर पर लैंडिंग की, क्योंकि फ्लाइट क्रू को रास्ते में कोई टेक्निकल दिक्कत होने का शक हुआ. प्लेन उलानबटार में सुरक्षित रूप से लैंड हो गया और उसकी जरूरी जांच हो रही है.'  

पार्टनर्स के साथ कर रहे काम 

बयान में आगे कहा गया है, 'हम सभी पैसेंजर्स को सपोर्ट करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जल्द से जल्द उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए. इस अचानक आई स्थिति की वजह से पैसेंजर्स को हुई परेशानी के लिए हमें अफसोस है. एयर इंडिया में, पैसेंजर्स और क्रू की सुरक्षा सबसे जरूरी है.' 

