Air Connectivity in MP: हर 150 KM पर एयरपोर्ट, हर 75 किमी पर हवाई पट्टी; CM मोहन का बड़ा ऐलान

Air Connectivity in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) ने हवाई सेवा को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सुदूर अंचलों तक हवाई पहुंच संभव करने के लिए सरकार द्वारा विमान सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य है, प्रदेश में हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी उपलब्ध हो. इससे न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाके भी हवाई नेटवर्क से जुड़ सकेंगे.
एमपी में ऐसा बढ़ा हवाई नेटवर्क
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कड़ी में रीवा, सतना और दतिया में नए हवाई अड्डों का शुभारंभ किया गया है. प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या बीते एक वर्ष में 5 से बढ़कर 8 हो गई है. शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के लिए अनुबंध भी हो चुका है.
नए हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों के निर्माण से कनेक्टिविटी में सुधार होगा. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.
सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित होगा मध्यप्रदेश
केन्द्रीय नागरिक उड्यन मंत्री ने इसी साल फरवरी में कहा था कि मध्यप्रदेश सिविल एविएशन हब के रूप में विकसित होगा. मध्यप्रदेश में प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुकूल परिस्थितियां है. मध्यप्रदेश में एयरो स्पोर्टस शुरू किये जा सकते है. उन्होंने निवेश के लिये मध्यप्रदेश द्वारा बनाई गई नई नीतियों की सराहना करते हुए कहा था कि देश के कोने-कोने को एयर ट्रैफिक से जोड़ेंगे. हर 100 किमी में एयर पोर्ट बनाने का लक्ष्य है. एयरपोर्ट बनाने के लिये जहां जगह कम होगी, वहां हेलीपॉड बनायें जाएंगे.
