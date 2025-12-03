विज्ञापन
दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में AIFB की एक सीट पर जीत ने सबको चौंकाया, जानिए कौन सी पार्टी है ये

चांदनी महल वार्ड से AIFB के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 4,632 वोटों के अंतर से हराया.

दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में AIFB की एक सीट पर जीत ने सबको चौंकाया, जानिए कौन सी पार्टी है ये
  • दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सात सीटों पर जीत हासिल की है
  • आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी कुछ सीटों पर जीत मिली है, जबकि AIFB ने चांदनी महल वार्ड से जीत दर्ज की
  • AIFB एक वामपंथी दल है, जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सत्रह सौ उनतालीस में की थी
नई दिल्ली:

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की खाली सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित हुए. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इन चुनावों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सात सीटों पर जीत दर्ज की. हालांकि पार्टी को दो सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा. आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस को भी कुछ सीटों पर सफलता मिली, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज रहा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) की जीत.

चांदनी महल से AIFB का धमाका

चांदनी महल वार्ड से AIFB के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 4,632 वोटों के अंतर से हराया. यह जीत इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली की राजनीति में AIFB का नाम शायद ही कभी सुना गया हो.

क्या है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB)?

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी. यह पार्टी आज भी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में सक्रिय है. हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव सीमित रहा है. पार्टी की विचारधारा समाजवादी और वामपंथी नीतियों पर आधारित है. दिल्ली में इस पार्टी की जीत को स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवार की लोकप्रियता का परिणाम माना जा रहा है. 

 12 वार्डों के लिए 30 नवंबर को डाले गए थे वोट

एमसीडी के 12 वार्डों के लिए 30 नवंबर को मतदान हुआ था. राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए 10 केंद्र बनाए थे. इस उपचुनाव में करीब 40 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2022 के एमसीडी चुनावों में दर्ज 50.47 प्रतिशत मतदान से कम है. इस बार कुल 51 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 26 महिलाएं शामिल थीं. बीजेपी ने आठ महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि आम आदमी पार्टी ने छह और कांग्रेस ने पांच महिला उम्मीदवारों को मौका दिया. 

