इंडिया AI समिट के दौरान बिना शर्ट पहने किया था विरोध-प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु हुए अरेस्ट

दिल्ली के एआई समिट में बवाल मचाने वाले इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस उदय भानु चिब को आज सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश भी कर सकती है. उदय भानु वही शख्स हैं जिन्होंने एआई समिट वाली जगह पर शर्टलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया था.

उदय भानु ने पूरी प्लानिंग बनाई

इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को तिलक मार्ग थाने पूछताछ के लिए बुलाया था.लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने भानु को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन को लेकर सारी जानकारी उदय भानु चिब के पास थी. इसका मतलब इस प्रदर्शन की पूरी रूपरेखा रखने में IYC(Indian Youth Congress) प्रेसिडेंट की अहम भूमिका थी.

कई सवालों से मुकर गया उदय भानु

दिल्ली पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान उदय भानु ने पुलिस का सहयोग नहीं किया.ज्यादातर सवालों से उदय भानु या तो मुकर गया या उसने उनको भटकाने की भी कोशिश की.पुलिस को के इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है.अब दिल्ली पुलिस उदय भानु चिब को कोर्ट में पेश करेगी और वहां इसकी भूमिका को लेकर अपनी दलीलें रखेगी पुलिस सूत्रों का कहना है उदयभानु की पुलिस रिमांड भी मांगी जाएगी.