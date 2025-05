VIDEO: सेना की वर्दी में देख बेटे को गले लगाने दौड़ पड़ी मां, माथा चूम खूब लुटाया प्यार; अग्निवीर की शहादत पर हर किसी को नाज़

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ गया. पाकिस्तान ने लगातार सीजफायर को तोड़ भारी गोलाबारी की, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. बॉर्डर पर बढ़े इस तनाव में पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले अग्निवीर आकाशदीप ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. अग्निवीर आकाशदीप को देश का हर नागिरक दिल से सैल्यूट कर रहा है.

To those who question Punjab's patriotism—watch this emotional video of a mother bidding farewell to her 20-year-old Agniveer son.#Agniveer Akashdeep Singh's final embrace with his mother & father—they once proudly dreamed of their son returning home in uniform. Today, he… pic.twitter.com/Hi2oUi3YrK