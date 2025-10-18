Viral Video: 38 साल बाद आखिरी बार छुट्टी के लिए घंटी बजाता शख्स... इंटरनेट पर छाया यह वीडियो

- 38 साल तक स्कूल में छुट्टी की घंटी बजाने वाले शख्स ने रिटायरमेंट के दिन अंतिम बार घंटी बजाई.
- इस शख्स के आखिरी घंटी बजाने के दौरान उसके चेहरे पर गहरी भावुकता और शून्यता साफ दिखाई दे रही है.
- वीडियो में स्कूल के बच्चे खुशी से ताली बजा रहे हैं और छुट्टी की घंटी से जुड़ी अपनी यादें ताजा कर रहे हैं.
स्कूल में छुट्टी के लिए बजने वाली घंटी याद है आपको... वहीं जिसके बजते ही तेजी से किताब-कॉपी समेट कर बैग पैक करते हुए घर की ओर भागते थे. हर किसी के बचपन के सुनहरे यादों में स्कूल की छुट्टी वाली घंटी जरूर होती है. लेकिन अनगिनत बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली स्कूल की छुट्टी की यह घंटी किसी के लिए कितनी भावुक हो सकती है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है.
पीछे खड़े बच्चे ताली बजाकर जता रहे खुशी
यह वीडिया कब का है, कहां का है, इसकी तो जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन सोशल मीडिया पर आज यह वीडियो छाया हुआ है. वीडियो में एक शख्स स्कूल की छुट्टी की घंटी बजा रहा है. उसके पीछे खड़े कई छात्र खुशी से ताली बजा रहे हैं. लेकिन स्कूल की छुट्टी की घंटी बजा रहे शख्स के चेहरे पर गजब की भावुकता है.
देखें वायरल वीडियो-
The last bell 🙏🥲— Woke Eminent (@WokePandemic) October 18, 2025
After ringing the school bell for last 38 years
This man rang the school bell for the one last time and this is how it went
Good to see he was given this farewell bell and respect by school and students
What are your memories of your School bell... pic.twitter.com/phDGgAV6EM
38 साल बाद आखिरी बाद घंटी
भावुकता हो भी क्यों ना... 38 साल तक हजारों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान इसी शख्स की वजह से आती थी. लेकिन आज जब वो आखिरी बार स्कूल की छुट्टी की घंटी बजा रहा है तो उसके चेहरे पर गजब का शून्य भाव है. दरअसल वीडियों में घंटी बजाता नजर आ रहा शख्स 38 साल की नौकरी के बाद अपने रिटायरमेंट के दिन आखिरी बार घंटी बजा रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
मालूम हो कि स्कूल में जब छुट्टी की घंटी बजती है तो सभी बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं. बच्चे तेजी से अपने किताब-कॉपी समेटेते हैं और तेजी से घर की ओर भागते हैं. सोशल मीडिया पर स्कूल की छुट्टी के लिए घंटी बजाने का यह वीडियो गजब का वायरल हो रहा है.
स्कूल स्टाफ का फेयरवेल भी रोचक
इस वीडियो को देखकर हर कोई अपने बचपन की यादों में खो जा रहा है. Woke Eminent नामक यूजर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया है. इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है. कई यूजरों ने इस पर कमेंट भी किया है. वीडियो में घंटी बजाने वाले शख्स को स्कूली छात्रों ने जिस तरह से फेयरवेल दिया, लोग उसकी भी तारीफ कर रहे हैं.
