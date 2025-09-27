देश के इस गांव में 'अफ्रीकी स्वाइन फीवर' की पुष्टि, एक किलोमीटर का इलाका सील, जानिए कितना है खतरनाक

केरल के त्रिशूर जिले के एक गांव में ‘अफ्रीकन स्वाइन फीवर' के प्रकोप की पुष्टि हुई है. अधिकारियों के अनुसार, भोपाल की एक सरकारी प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण के बाद मुलनकुन्नाथुकावु पंचायत के वार्ड नंबर छह में सूअरों में संक्रमण की पहचान हुई है. उन्होंने बताया कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल को तैनात किया गया है. साथ ही एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पशुपालन विभाग के नेतृत्व में टीम ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अभियान शुरू कर दिया है.

अधिकारियों ने प्रभावित फार्म के चारों ओर एक किलोमीटर के दायरे को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसके चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे पर निगरानी की जा रही है.

सूअर के मांस और बिक्री पर रोक के आदेश

जिलाधिकारी अर्जुन पांडियन ने संक्रमित क्षेत्रों से सूअर के मांस की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. इसाक सैम ने स्पष्ट किया कि यह बीमारी केवल सूअरों को प्रभावित करती है और यह अन्य पशुओं या मनुष्यों में नहीं फैलती है.

इस तरह से समझिए अफ्रीकी स्वाइन फीवर को