'घर का खाना, घर का खाना होता है'... अदाणी विल्मर ने ऐसे सेलिब्रेट की Fortune Foods की सिल्वर जुबली

भारत की बड़ी FMCG और फूड कंपनियों में शामिल अदाणी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Limited) अपने खास प्रोडक्ट फॉर्च्यून फूड्स (Fortune Foods) के 25 साल पूरे होने पर स्पेशल लोगो (Fortune Logo) जारी किया है. इस नए लोगो से कंपनी का ब्रांड कमिटमेंट और मैसेज 'घर का खाना, घर का खाना होता है' झलकता है.

इन 25 सालों में फॉर्च्यून देश का सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद ब्रांड बन गया है. पिछले कुछ सालों में फॉर्च्यून ने ब्रांड खाद्य तेल, गेहूं का आटा, रवा, मैदा, सूजी, बेसन, चावल और दालों समेत किचन के दूसरे जरूरी प्रोडक्ट उतारे हैं. फॉर्च्यून ने स्वादिष्ट और पौष्टिक के साथ परिवारों को एक साथ लाने में भी अहम भूमिका निभाई है. इस तरह यह भारतीय घरों का एक अभिन्न अंग बन गया है.

फॉर्च्यून का नया लोगो भारत की पाक परंपराओं की जानकारी देता है. इसमें भारतीय पाक संस्कृति के तत्व शामिल हैं. जैसे कटाई के उपकरण, मिठाइयों के आकार, खाना पकाने के तरह-तरह के बर्तन, भारतीय रसोई में पाए जाने वाले विभिन्न मसालें.

लोगो में इस्तेमाल कि गए हर तत्व खाना पकाने के माध्यमों और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसका लोगो ये भी बताता है कि घर का बना खाना भारतीय परिवार का केंद्र है.

लोगो की लॉन्चिंग पर अदाणी विल्मर लिमिटेड के MD और CEO अंग्शु मलिक ने कहा, "25 सालों में फॉर्च्यून फूड्स भारतीय घरों का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. ये भारतीय रसोई का एक भरोसेमंद प्रोडक्ट बन गया है."

अंग्शु मलिक ने कहा, "हमारा लोगो इस खूबसूरत रिश्ते को दर्शाता है. हम उन उपकरणों, स्वादों और परंपराओं का जश्न मना रहे है, जो घर के बने खाने को भारतीय संस्कृति की आधारशिला बनाते हैं. यह एक मील के पत्थर से भी ज्यादा है. यह साझा क्षणों की शक्ति और फॉर्च्यून और जिन परिवारों की हम सेवा करते हैं, उनके बीच स्थायी बंधन का एक सबूत भी है."

अदाणी विल्मर लिमिटेड (AWL)अहमदाबाद में स्थित फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनी है. ये भारतीय उपभोक्ताओं के लिए खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है. कंपनी की स्थापना 1999 में अदाणी एंटरप्राइजेज और विल्मर इंटरनेशनल के बीच एक जॉइंट वेंचर के रूप में की गई थी. आज अदाणी विल्मर भारत का सबसे बड़ा पाम तेल प्रोसेसर है. इसने भारत की रसोई में अपने प्रोडक्ट्स के दम पर मौजूदगी कायम कर रखी है.

अदाणी विल्मर लिमिटेड खाद्य तेल, गेहूं का आटा, चावल, दालें, चीनी और अन्य किचन प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है. 2014 और 2017 के बीच कंपनी ने अपने ब्रांड फॉर्च्यून के नाम से चावल, सोया चंक्स, और आटा जैसे अन्य पैकेज्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. 2019 और 2020 के बीच कंपनी ने पर्सनल केयर मार्केट में उतारा था. अब कंपनी रेडी टू कुक प्रोडक्ट भी मार्केट में लेकर आई है.

