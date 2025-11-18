विज्ञापन
दिल को छू लेने वाली यह फिल्म अदाणी ग्रुप के चर्चित 'हम करके दिखाते हैं' प्लेटफॉर्म के तहत आई है.

आपके सफर में हमसफर बन जाते हैं, हम करके दिखाते हैं... गौतम अदाणी का दिल छू लेने वाला मैसेज

हवाई अड्डा सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि भावनाओं का केंद्र भी होता है. एयरपोर्ट के विशालकाय ढांचों में दिल भी धड़कता है और अदाणी एयरपोर्ट्स इसे मर्मस्पर्शी संवेदनाएं दे रहा है. आपके सफर में हमसफर बन जाते हैं, हम करके दिखाते हैं... इसी भावना को दर्शाती एक नई फिल्म अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की तरफ से जारी की गई. इसमें अदाणी ग्रुप के हवाई अड्डों पर हृदयस्पर्शी भावनाओं के साथ विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया गया है. 

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा, “हमारे कर्मों में हमारे वादे छिपे हैं. नए आसमान खोलने का वादा, आपके सपनों को क्षितिज तक ले जाने का वादा, और उड़ान भरते समय आपका हाथ थामने का वादा. आपके सफर में हमसफर बन जाते हैं... हम करके दिखाते हैं.”

दिल को छू लेने वाली यह फिल्म अदाणी ग्रुप के चर्चित 'हम करके दिखाते हैं' प्लेटफॉर्म के तहत आई है. यह दिखाती है कि किस तरह ईंट-पत्थर से बने ढांचे भी भावनात्मक जुड़ाव व सार्थक बदलाव का जरिया बन सकते हैं, और यात्रियों का सफर सुहाना बना सकते हैं.  

यह फिल्म एक बुजुर्ग जोड़े के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जो पहली बार विदेश यात्रा पर निकले हैं. एयरपोर्ट पर उतरते ही हड़बड़ी में वह अपनी पर्ची को ढूंढने लगते हैं. उनकी घबराहट को समझते हुए अदाणी एयरपोर्ट का ग्राउंड स्टाफ उनका सहारा बनता है, और उन्हें व्हीलचेयर पर ले जाकर एयरपोर्ट की झलक दिखाता है. ड्यूटी-फ्री शॉपिंग, लाउंज में आराम करके पूरी सहजता के साथ बोर्डिंग गेट तक पहुंचाता है. 

यह फिल्म 'भीड़ में जो थाम ले, बिन कहे सब जान ले' जैसे दिल की गहराइयों तक उतर जाने वाले संदेश के साथ कहानी पूरी होती है. "हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट नहीं चलाते हैं... आपके सफर में हमसफर बन जाते हैं, अदाणी, हम करके दिखाते हैं..." यह कहानी सिर्फ एयरपोर्ट की सुविधाओं की नहीं है बल्कि उस प्यार और सम्मान की है, जिसकी चाहत यात्रा के दौरान हर यात्री को होती है. 

Ogilvy India द्वारा संकल्पित यह फिल्म नेशनल फिल्म अवॉर्ड और फिल्मफेयर विजेता निर्देशक शूजित सरकार के निर्देशन में बनाई गई है. यह फिल्म दिखाती है कि अदाणी एयरपोर्ट्स किस तरह सिर्फ ढांचे से बढ़कर, हर यात्री की यात्रा में सच्चे साथी बन रहे हैं.

अदाणी एयरपोर्ट्स की कड़ी में नया नाम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) का जुड़ा है. पहले महीने एयरपोर्ट सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ऑपरेट होगा. इस दौरान रोजाना 23 उड़ानें संचालित होंगी और हर घंटे 10 फ्लाइट मूवमेंट होंगे.  

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

