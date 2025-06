महाकुंभ की तरह जगन्नाथ यात्रा में भी सेवा के काम में जुटा अदाणी ग्रुप, पुरी में शुरू की 'प्रसाद सेवा'

प्रयागराज महाकुंभ की तरह ही अदाणी समूह ने ओडिशा के पुरी में चल रही जगन्नाथ यात्रा के दौरान भी भक्तों के लिए 'प्रसाद सेवा' की शुरुआत की है. इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे लाखों भक्तों और सेवादारों को अदाणी ग्रुप भोजन उपलब्ध कराएगा. 26 जून से शुरू हुई और 8 जुलाई तक, अदाणी ग्रुप लगभग 40 लाख लोगों को भोजन और पानी वितरित करेगा.

अदाणी ग्रुप की ओर से सेवा में लगे कर्मचारियों को 'प्रसाद सेवा' के लिए फ्री टी-शर्ट दिया गया है. साथ ही ग्रुप श्रद्धालुओं को जैकेट, रेनकोट, टोपी और छाते भी उपलब्ध करा रहा है. वहीं नगर पालिका के कर्मचारियों को फ्लोरोसेंट सुरक्षा बनियान दिए जा रहे हैं.

ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से शुक्रवार को पावन रथ यात्रा शुरू हुई. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं. उसके बाद भगवान वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं. यह यात्रा 8 जुलाई तक चलेगी.

इस मौके पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी अपना संदेश भेजा है. उन्होंने बताया कि समस्त अदाणी परिवार इस पुण्य अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित है. हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेमपूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इसी संकल्प के साथ पुरी धाम में 'प्रसाद सेवा' शुरू की गई है.

अदाणी ग्रुप का कहना है कि सेवा करना ही सच्ची पूजा है. अदाणी ग्रुप जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में प्रायोजक नहीं, बल्कि सेवक की भूमिका निभा रहा है. अदाणी समूह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में ही काम नहीं करता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी सेवक के रूप में काम कर रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)