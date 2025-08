IND vs ENG: इस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवार्ड, हैरी ब्रुक ने बताया

Harry Brook on Man of the Series Award: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रुक (Harry Brook) ने भारतीय कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनने के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि यह सम्मान पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले जो रूट (Joe Root) को मिलना चाहिए था. सीरीज 2-2 से बराबर रहने के बाद प्रत्येक टीम के कोच ने प्लेयर ऑफ द सीरीज (Man of the Series in IND vs ENG Test Series) 2025) पुरस्कार के लिए विपक्षी टीम से एक खिलाड़ी का चयन किया.

इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के रूप में कप्तान शुभमन गिल को जबकि गंभीर ने इंग्लैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी के रूप में ब्रूक को चुना.

ब्रुक ने बीबीसी से कहा, ‘‘मैंने रूटी (जो रूट) जितने रन नहीं बनाए, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें मैन ऑफ द सीरीज होना चाहिए था. उन्हें इन गर्मियों में फिर से इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहिए''

उन्होंने कहा, ‘‘यह सीरीज शानदार रही. ईमानदारी से कहूं तो पहले मैंने नहीं सोचा था कि सीरीज बराबर रहेगी''ब्रूक ने सीरीज में 53.44 की औसत से 481 रन जबकि रूट ने 67.12 की औसत से 537 रन बनाए.

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का इंग्लैंड के खिलाफ हाल में समाप्त हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को 2-2 से ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाने वाले सिराज ने सीरीज में कुल 23 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की. सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया था.

सिराज ने ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था. उन्होंने सभी पांच मैच खेले और 185.3 ओवर फेंके.