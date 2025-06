श्रद्धालुओं के लिए अदाणी परिवार पूरी निष्ठा से समर्पित... गौतम अदाणी ने जगन्नाथ यात्रा में 'प्रसाद सेवा' को बताया गौरव की बात

अदाणी समूह ने ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भक्तों के लिए 'प्रसाद सेवा' की शुरुआत की है. समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने इसे अपने और अपने परिवार के लिए 'अत्यंत गौरव और संतोष का विषय' बताया है.

गौतम अदाणी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से, हमें पुरी धाम की पावन रथयात्रा में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. आज से आरंभ हो रही यह दिव्य यात्रा वह क्षण है, जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं. यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम उत्सव है. इस पुण्य अवसर पर, लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए अदाणी परिवार पूरी निष्ठा और श्रद्धा से समर्पित है. हर भक्त को स्वच्छ, पौष्टिक और प्रेमपूर्वक परोसा गया भोजन मिले, इसी संकल्प के साथ पुरी धाम में हमने 'प्रसाद सेवा' आरंभ की है."

महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से, हमें पुरी धाम की पावन रथयात्रा में सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।



आज से आरंभ हो रही यह दिव्य यात्रा वह क्षण है, जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का अनुपम… pic.twitter.com/2uVoLRnuDI — Gautam Adani (@gautam_adani) June 27, 2025

अदाणी समूह के चेयरमैन ने पोस्ट में लिखा, "पुरी की इस पुण्यभूमि पर एक सेवक के रूप में जुड़ना मेरे लिए और समस्त अदाणी परिवार के लिए अत्यंत गौरव और संतोष का विषय है. मैं प्रार्थना करता हूं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे."

नर सेवा ही, नारायण सेवा- गौतम अदाणी

उन्होंने पोस्ट के अंत में "नर सेवा ही, नारायण सेवा है और सेवा ही साधना है" लिखा, जिस वाक्यांश का इस्तेमाल उन्होंने इस साल के आरंभ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान भी कई बार किया था. अदाणी समूह ने महाकुंभ में भी 'प्रसाद सेवा' के जरिए वहां आए लाखों भक्तों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)